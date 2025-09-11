«Показывает глубину раскола в США»: Дмитриев о покушении на советника Трампа

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Нападение на Кирка имеет последствия не только для, Штатов но и для всего мира.

«Показывает глубину раскола в США»: Дмитриев о покушении на советника Трампа

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Sachs

Кирилл Дмитриев: покушение на Кирка показывает глубину раскола в США

Покушение на американского политика и союзника Дональда Трампа Чарли Кирка показало глубину политического раскола в США. Об этом 10 сентября сообщил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США», — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, нападение на Кирка, выступавшего против военной поддержки Украины, имеет значение не только для Соединенных Штатов, но и для международного сообщества.

Ранее Кирк открыто заявлял, что ему «не нравится идея поставок оружия на Украину». Американский телеканал Fox News предположил, что к происшествию может быть причастен один из представителей Демократической партии.

В свою очередь, телеканал CNN назвал Кирка ключевой фигурой в победе Трампа на выборах президента США. Издание уточнило, что глава Белого дома считал его политиком, способным вдохновлять молодежный электорат.

