Вся Европа на ушах: поляки не верят в причастность России к инциденту с дронами

Единственное, в чем оказался прав премьер-министр Польши Дональд Туск, так это в своей оценке ситуации. Он назвал ее «масштабной провокацией». Вот только остается определиться: чьей и ради чего? По крайней мере весь старый свет уже стоит на ушах. Об этом европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Эскалация набирает уже и вот такие обороты: в польских пабликах утверждают о стягивании военных колонн к белорусской границе. О применении пятой статьи Устава НАТО речи пока не идет, хотя то, что было ночью, можно назвать именно коллективной обороной: на любительских видео из Польши — вой патрульных сирен и гул боевой авиации.

Именно в эти минуты, как показывает сделанная нами запись с Flight Radar, с нидерландской базы в Эйндховене были подняты американские истребители F-35 и транспортный самолет-заправщик. Кроме того, воздушный бой приняли итальянские и польские ВВС, с земли поддержку осуществляли немецкие системы ПВО Patriot. Под конец первых суток этого необоснованного нагнетания начал удивляться даже американский президент, разразившись ироническим заявлением.

«Что это за история с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!» — написал Трамп.

В местных СМИ публикуют не только обломки якобы тех самых сбитых беспилотников, но кадры попадания в жилую постройку в Люблинском воеводстве, пострадавших нет.

Экстренно над частью страны было закрыто воздушное пространство, приостановлена работа четырех аэропортов: два в Варшаве, один в Люблине и особенно срочно аэропорт Жешув, который считается главным хабом поставок вооружений Киеву. Премьер-министр Туск созывает совет национальной безопасности, сразу же обвинив Россию в «крупномасштабной провокации».

«Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны НАТО. Именно поэтому все наши союзники относятся к ситуации очень серьезно», — заявил он.

Президент страны ожидает полный отчет военного командования.

«В течение 48 часов польская армия будет иметь полный анализ произошедшего, независимо от завершающейся операции в воздушном пространстве», — отметил Кароль Навроцкий.

С самого утра весь Альянс «на ушах», по итогам экстренных консультаций генсек НАТО официально обвиняет в произошедшем Россию.

В Европе как будто все только и ждали чего-то подобного, чтобы усилить давление на Москву. Во всеоружии Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссар по оборонке призывает к созданию теперь целой стены из дронов для тотального контроля на границе с Россией.

В столицах уже потирают руки: еще проще будет выбивать миллиарды для военных бюджетов. На первом же после каникул заседании Бундестага министр обороны ФРГ Борис Писториус появился именно с таким призывом. И хотя даже в НАТО до сих пор не считают атаку преднамеренной, немцы гнут свою военную линию.

«Эти беспилотники были явно намеренно направлены на этот курс. Им не нужно было лететь этим маршрутом, чтобы достичь Украины. Это указывает нам на то, о чем мы регулярно говорим последние два года: мы сталкиваемся с постоянной угрозой провокаций со стороны российских вооруженных сил в воздушном пространстве стран Прибалтики, в Балтийском море, в воде, под водой, а также в Центральной Европе посредством гибридных атак или подобных полетов», — отметил Писториус.

В Киеве спешат воспользоваться и нынешним инцидентом — настаивая, чтобы НАТО наконец закрыло небо над Украиной своими силами, то есть опять же напрямую вступило в конфликт.

Настроения самих же поляков — крайне противоположные. Эксперты весь день изучали самые популярные нарративы в информационном поле и соцсетях. На первое место выходит мнение, что все это на самом деле провокация самой Украины. Только потом предположение, что Россия таким образом, возможно, тестирует НАТО.

Польское правительство при этом обвиняют в некомпетентности — обычные дроны полетели сбивать дорогостоящими истребителями. Немало и тех, кто разочарован в пропаганде СМИ и самом альянсе, считая, что теперь «никакое НАТО нас не защитит».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.