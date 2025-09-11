«Торжество демократии»: протесты во Франции набирают обороты

Эфирная новость 8 0

И это только разминка.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Graham Martin; 5-tv.ru

Надо признать, что французская оппозиция, похоже, почувствовала силу. В ближайшие дни они намерены мобилизовать около 100 тысяч сторонников. Чем это может закончиться на улицах Парижа, рассказывает корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.

Азарта манифестантам добавляют цифры, от которых веет не иллюзорной катастрофой. В стране госдолг. Урезают соцпакеты, зато щедро спонсируют киевский режим. Прямо на улицах царит «торжество демократии».

«Это действительно катастрофа: они все разрушили. Сейчас жизнь во Франции стала действительно тяжелой из-за этих постоянных „затягиваний поясов“. Каждый затягивает пояса, затягивает и затягивает, в какой-то момент всем это надоело», — заявил участник протестов Девир.

В Париже сегодня утром горячее всего было возле школы Элен-Буше. Переворачивали мусорные баки и устраивали поджоги. Спустя несколько часов манифестанты атаковали Лионский вокзал. В итоге его удалось захватить. В городе Рен протестующие напали на рейсовый автобус прямо на шоссе, намереваясь его поджечь.

В ответ на призыв движения «Заблокируй все» в социальных сетях 800 протестующих вышли перекрывать кольцевую дорогу во французской столице. В ответ в демонстрантов полетели светошумовые гранаты.

Но французский глава, чьи рейтинги бьют антирекорды, цепляется за президентское кресло изо всех сил. Главное — со всех сторон обложиться соратниками. Вот как новый премьер, он же бывший глава минобороны Себастьен Лекорню.

«Я не буду произносить длинных речей, потому что та нестабильность, политический и парламентский кризис, которые мы переживаем, требуют скромности и сдержанности. Нам придется меняться, быть более креативными, порой более техничными, более серьезными в нашей работе», — сказал он.

Граждане Франции уже припомнили Лекорню, как он в свое время выступал за финансирование украинской армии. Немудрено, что видеть его во главе правительства не особенно хотят.

Встали предприятия и заводы, бастуют сотрудники аэропортов. Похоже, это только разминка. Основной удар демостранты обещают обрушить через неделю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
«Торжество демократии»: протесты во Франции набирают обороты
1:45
ФБР задержало подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
1:30
Житель Подмосковья шесть лет пытался самостоятельно избавиться от атеромы в ухе
1:20
Личность стрелявшего в Чарли Кирка пока не установлена
1:10
Клюква, облепиха и виноград: как использовать осенние ягоды для заготовок
0:50
Джо Байден осудил убийство сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
В Новой Москве ребенка на самокате сбила машина
Военный блогер Алехин приписал себе участие в операции «Поток»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025