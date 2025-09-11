Более 14 тонн мусора собрали волонтеры на склонах Эльбруса

Более 14 тонн мусора собрали волонтеры на склонах Эльбруса. И это лишь малая часть того, что ежегодно оставляют тысячи туристов на самой высокой горе Европы. Нагрузка на экосистему вершины — колоссальная, говорят эксперты. И в ближайшее время собираются значительно сократить число восхождений.

То, как это предлагают сделать, уже вызвало горячие споры. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» и покоритель Эльбруса Мурад Магомедов.

«Альпинисты, туристы, ваши флаги здесь абсолютно никому не нужны. Не нужно здесь оставлять, завязывать, привязывать что-то», — говорит спасатель курорта «Эльбрус» Руслан Болуев.

Гидам и спасателям постоянно приходится вот так убирать за туристами на вершине Эльбруса. Иначе самая высокая гора Европы быстро превратилась бы в свалку.

«И вот эти визитки абсолютно тоже здесь никому не нужны. Весь свой мусор забирайте с собой и увозите домой», — добавляет Болуев.

На склонах Эльбруса во время большого субботника собрали 14 тонн мусора, оставленного туристами. На уборку пришли 3700 волонтеров. Они полностью очистили четырехкилометровый высокогорный участок. Мусор вывозили грузовиками.

Из-за колоссальной нагрузки на экосистему доступ на Эльбрус могут сделать платным. Власти предлагают ввести пермит — это официальное разрешение на восхождение, которое будет выдавать национальный парк «Приэльбрусье». Его стоимость — 30 тысяч рублей. Гиды объясняют — так во всем мире.

«Для примера, на Эверест пермит стоит 10 тысяч долларов, а на Эльбрусе до этого момента пермита не было. Его пытались ввести, но практика безуспешная, потому что технически собирать с восходителей деньги на горе очень сложно», — рассказывает гид по восхождениям Софья Шилова.

Мы поднялись на Эльбрус, но почти не увидели мусора. Оказалось, ветер сдувает его в ледниковые трещины — склоны здесь гладкие, как стекло.

«Под ногами не снег и не лед. Это что-то среднее. Сейчас покажу — называется фирн, многолетний снег, который днем подтаивает, а ночью замерзает. Вот ледяные зерна», — рассказывает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Там, где снег рыхлый, мусор все же встречается.

«Смотрите, что я нашел на высоте почти 5000 метров. Видимо, кто-то отмечал восхождение на Эльбрус. Пробка от шампанского. Заберу ее с собой, выброшу внизу», — показал Магомедов.

С кем бы мы ни говорили, все туристы и альпинисты считают, что 30 тысяч за пермит — слишком дорого.

«Нет, я бы не заплатила, если честно, 30 тысяч. Заплатила бы 15 с радостью. Потому что довольно затратно это все выходит», — отвечает туристка, альпинистка Мария Ефимова.

Сейчас подъем на Эльбрус обходится примерно в 100 тысяч рублей. Эксперты опасаются, если цена вырастет, альпинисты пойдут на вершину по малоизвестным тропам, лишь бы избежать сбора.

«И с запада, и с востока гораздо технически сложнее все эти маршруты, то, конечно, станет более опасно», — считает горный гид Дмитрий Ермаков.

Представитель национального парка поясняет, сбор пойдет на уборку, ремонт троп и даже мобильную связь на вершине — сейчас ее там нет. Группам альпинистов предоставят гида от нацпарка, который будет отвечать за безопасный подъем. Власти хотят сократить число восхождений.

«Сейчас в сезон в среднем 10 тысяч человек пытаются подняться на Эльбрус, по антропогенной нагрузке максимальное число, которое должно идти на Эльбрус, — не более трех тысяч человек», — отмечает заместитель директора ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье» Мухаммат Соттаев.

Эксперты предлагают ввести дифференцированную плату — для россиян условно пять тысяч рублей, для иностранцев — 30 тысяч. Так сделано в Непале, Аргентине и других странах. Окончательное решение еще не принято, но обсуждение уже началось.

