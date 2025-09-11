ФСБ задержала россиян, пытавшихся использовать МАХ для мошенничества

За счет принимаемых мер по укреплению информационной безопасности национального мессенджера МАХ и размещения его инфраструктуры в России удается своевременно пресекать преступную деятельность злоумышленников, использующих его.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух россиян, причастных к дистанционному мошенничеству посредством мессенджера MAX в отношении жителей Курска и Подмосковья. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Против них возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Россияне по решению суда заключены под стражу.

С момента выхода мессенджера МАХ на российский рынок, с апреля 2025 года, зафиксировано и расследуется 162 случая его использования телефонными мошенниками. А посредством мессенджеров WhatsApp* и Telegram только в августе совершены 1496 и 2786 преступлений соответственно.

В ФСБ напомнили, что ориентированный на безопасность граждан МАХ уже предлагает своим клиентам возможность ограничения вызовов от абонентов, не состоящих в контактах пользователей.

Помимо этого, продолжается информирование населения посредствам push-уведомлений и информационных сообщений о том, что сотрудники служб, министерств и ведомств не звонят гражданам через мессенджеры.

Национальный мессенджер МАХ развивается как отдельная телекоммуникационная платформа, объединяющая в едином защищенном пространстве не только общение, но и государственные порталы, сервисы образования, платежей и прочее, создавая единую цифровую среду. Противодействие преступной деятельности и защита пользователей являются одними из главных задач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ