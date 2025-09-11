NYT: Путин послал Западу четкий сигнал по поводу отправки войск на Украину

Президент России Владимир Путин дал ясный сигнал Западу и союзникам Киева о готовности серьезно ответить на попытки отправки иностранных войск на территорию Украины. Об этом пишет газета The New York Times.

«Посыл Путина Украине заключается в том, что он не сомневается в своем военном превосходстве. Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Россия предупреждает страны ЕС и НАТО о возможных серьезных последствиях, если они реализуют планы по размещению своих военных на украинской территории. Появление иностранного контингента станет законной целью для российских Вооруженных сил.

В это же время так называемая «коалиция желающих» из 26 стран продолжает обсуждать план о размещении своих войск на Украине после возможного прекращения огня для обеспечения гарантий безопасности Киеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон прежде подтвердил обязательства этих стран поддерживать Украину военным присутствием на суше, в воздухе и на море, что усиливает геополитическую напряженность в регионе.

В то же время Москва указывает на необходимость мирного урегулирования конфликта, сохраняя канал связи с Вашингтоном и открывая возможность политического решения.

