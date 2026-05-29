Будет жесткий ответ: Путин о последствиях атаки по базам ПВО России

Мария Гоманюк
Военнослужащие страны готовы резко пресечь любые подобные попытки.

Путин о последствиях атаки по базам ПВО России — видео

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Атака беспилотников на регионы России

У Москвы есть все необходимые средства для ответа тем, кто попытается атаковать российские базы противовоздушной обороны. Так президент России Владимир Путин прокомментировал заявления представителей НАТО о возможных действиях против Калининграда.

По словам главы государства, Россия готова жестко пресечь подобные попытки.

«У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», — сказал Путин.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что у НАТО нет шансов реализовать сценарий блокады или захвата российского региона. Он назвал такую возможность нулевой.

К тому же дипломат подчеркнул, что в военной среде альянса должны понимать, к каким последствиям может привести эскалация вокруг Калининградской области. По его словам, Россия располагает всеми ресурсами, необходимыми для защиты региона.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что идея атаки на Калининград силами НАТО связана с желанием показать решительность стран Балтии. Как он пояснил, главная проблема для альянса заключается не в Сувалкском коридоре, а в военных возможностях, которыми располагает Калининград.

До этого постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский сообщил, что военная активность стран НАТО у российских границ достигла уровня холодной войны. Он также напомнил, что российское руководство предупреждало о последствиях любых попыток блокады или вторжения в Калининградскую область.

По словам Полянского, такие действия могут привести к «невиданной эскалации».

Калининградская область — самый западный регион России. Она граничит с Польшей и Литвой. На фоне роста напряженности в Европе Москва неоднократно заявляла, что любые угрозы безопасности региона будут рассматриваться как серьезная провокация.

