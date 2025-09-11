Белый дом оцепили после убийства консервативного активиста Чарли Кирка

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Сторонник Трампа получил огнестрельное ранение в шею.

Фото: Reuters/Nathan Howard

Территорию вокруг Белого дома в Вашингтоне оцепили после убийства известного консервативного активиста и политика Чарли Кирка. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Судя по всему, вокруг Белого дома установили масштабный периметр безопасности», — говорится в публикации.

Инцидент произошел во время публичного выступления Кирка в Университете долины Юта, где мужчина получил огнестрельное ранение в шею. Активист скончался. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего здания. Убийца до сих пор не задержан.

Чарли Кирк был известен своей поддержкой президента США Дональда Трампа, консервативными взглядами и критикой американской помощи Украине. Он также выступал против президента Незалежной Владимира Зеленского и называл конфликт выгодным для военного и политического истеблишмента США.

После смерти Кирка Дональд Трамп поручил приспустить государственные флаги в знак национальной скорби и выразил глубокие соболезнования семье погибшего, назвав активиста «великим и по-настоящему легендарным».

Расследование ведет ФБР, которое уже допросило подозреваемого, но тот был отпущен. По мнению российского Совфеда, покушение может быть связано с внутренней политической ситуацией в США и носить предупреждающий характер для сторонников Трампа.

