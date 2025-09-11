Жена Брюса Уиллиса Эмма до постановки диагноза актеру думала о разводе

Эмма Хеминг Уиллис откровенно рассказала о трудностях в отношениях с Брюсом Уиллисом до его диагноза деменции:

«Я думала о разводе до диагноза деменции Брюса».

В недавнем интервью для Vanity Fair она призналась, что была встревожена изменениями в своем муже.

«Что происходит? Это не тот человек, за которого я вышла замуж», — вспоминает Эмма свои мысли в тот период.

Она даже рассматривала возможность развода, так как не могла разобраться в происходящем. Супруга «крепкого орешка» чувствовала, что брак рушится.

Ситуация изменилась после того, как Брюсу поставили диагноз фронтотемпоральной деменции. Эмма стала его опорой и начала активно рассказывать о болезни супруга в интервью, а также в своей новой книге «Неожиданное путешествие». В ходе интервью она задумалась о том, как они с Брюсом полюбили друг друга:

«Мне так трудно вспомнить то время, потому что я полностью погружена в настоящее».

Эмма отметила, что многие опекуны испытывают схожие чувства. Она рада, что может общаться с другими людьми и понимает, что ее переживания — норма.

Брюс и Эмма поженились в 2009 году после его развода с актрисой Деми Мур. Пара воспитывает двух дочерей. Эмма отметила, что сейчас их отношения стали глубже, чем просто «муж и жена».

«Я чувствую очень глубокую связь. Это мой человек», — заключила она.

