Дочь Александра Михайлова закрутила роман с актером Петром Рыковым

Дочь народного артиста РСФСР Александра Михайлова Мирослава Михайлова закрутила роман с актером Петром Рыковым. Об этом пара рассказала StarHit.ru на Забайкальском международном кинофестивале.

В беседе с изданием пара поделилась, что впервые они пересеклись еще в 2022 году на съемочной площадке. Позже они вновь встретились на кинофестивале в Забайкалье, куда Мирослава приехала вместе с отцом, а Рыков выступал ведущим церемонии открытия. Однако тогда их общение оставалось исключительно дружеским — актриса состояла в браке с актером Анатолием Черниковым.

Роман между артистами начался значительно позже — уже после развода Михайловой. По словам Рыкова, отношения развивались естественно и без громких историй.

«Жизнь круглая, а я за угол-то поглядел, а там она. Вот и все», — поделился Рыков.

Как выяснилось, история предыдущих отношений Мирославы длилась много лет. С бывшим супругом Анатолием Черниковым она познакомилась еще подростком, а позже они вместе учились во ВГИКе. В 2024 году пара сыграла свадьбу, однако спустя девять месяцев решила расстаться. Актриса подчеркнула, что причиной развода не стали скандалы или конфликты.

«Некоторые люди встречаются для того, чтобы в период времени друг другу что-то подарить. Мы как-то переросли», — объяснила Мирослава.

Влюбленные не скрывают чувств, но и спешить с новым браком не собираются. Рыков отметил, что впереди у них еще много времени, а сама актриса призналась, что не хочет торопиться с новым замужеством.

