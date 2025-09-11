ВСУ ударили по школьным автобусам в Запорожской области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 11 0

Атака была произведена с помощью беспилотников.

Фото: Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV

ВСУ нанесли удар беспилотниками по двум школьным автобусам и территории образовательного учреждения в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По информации Балицкого, инцидент произошел в районе школы, однако на момент атаки детей и сотрудников там не находилось, поэтому пострадавших нет. После атаки ВСУ школьники перешли на дистанционное обучение.

Он отметил, что цель нападения противника — это именно транспортные средства, используемые для перевозки учащихся. Данный случай вызывает серьезные опасения по поводу безопасности образовательных учреждений в условиях конфликта.

Кроме того, 10 сентября в селе Долбино Белгородской области произошел другой инцидент, связанный с беспилотниками ВСУ. В результате взрыва сбитого беспилотного летательного аппарата пострадала женщина, которая была госпитализирована с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Россия поддержала Катар после удара Израиля по Дохе.

