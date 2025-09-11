ФСБ опубликовала кадры задержания мошенников, наживавшихся на умерших

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с сотрудниками московского уголовного розыска и полицейскими Северо-Восточного административного округа Москвы раскрыли деятельность группы мошенников, которые обирали банковские счета умерших граждан. Ведомство опубликовало видеозаписи задержания девяти участников преступной группы, включая их главаря.

В преступной схеме были задействованы работники операторов связи и финансовых организаций. Они действовали в разных регионах, что усложняло их задержание.

Мошенники использовали различные схемы для доступа к средствам на счетах своих жертв.

Оперативные мероприятия по задержанию злоумышленников проводились как по месту жительства подозреваемых, так и в общественных местах.

По предварительным данным, ущерб от действий этой организованной преступной группы составил более 50 миллионов рублей.

