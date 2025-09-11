ФСБ опубликовала кадры задержания мошенников, наживавшихся на умерших

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Ведомство опубликовало видеозаписи захвата участников ОПГ.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с сотрудниками московского уголовного розыска и полицейскими Северо-Восточного административного округа Москвы раскрыли деятельность группы мошенников, которые обирали банковские счета умерших граждан. Ведомство опубликовало видеозаписи задержания девяти участников преступной группы, включая их главаря.

В преступной схеме были задействованы работники операторов связи и финансовых организаций. Они действовали в разных регионах, что усложняло их задержание.

Мошенники использовали различные схемы для доступа к средствам на счетах своих жертв.

Оперативные мероприятия по задержанию злоумышленников проводились как по месту жительства подозреваемых, так и в общественных местах.

По предварительным данным, ущерб от действий этой организованной преступной группы составил более 50 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Россия поддержала Катар после удара Израиля по Дохе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:36
ЕГЭ по русскому языку могут разделить на два уровня
11:32
ВСУ ударили по школьным автобусам в Запорожской области
11:22
Выстрел средь бела дня: на выступлении погибшего Чарли Кирка не было охраны
11:19
Все флаги в гости к нам: участников «Интервидения» встречают в России
11:18
ФСБ опубликовала кадры задержания мошенников, наживавшихся на умерших
11:04
В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании sim-боксов

Сейчас читают

«У меня было все схвачено»: Киркоров доставал для Долиной джинсы из-под полы
Организатор похода на байдарках по Белому морю стал фигурантом уголовного дела
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему 11 сентября нельзя пользоваться ножом и есть мясо

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025