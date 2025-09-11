В Ленинградской области младенец умер после кормления детской смесью
Женщина пыталась самостоятельно реанимировать сына, но безуспешно.
Фото: 5-tv.ru
Во Всеволожском районе Ленинградской области умер трехмесячный мальчик после того, как его покормили детской смесью. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
«Днем 10 сентября мать трехмесячных близнецов покормила детей смесью и уложила спать. Спустя несколько часов она обнаружила, что один из них не подает признаков жизни», — проинформировал инсайдер.
Когда женщина обнаружила, что ребенок не дышит, она попыталась реанимировать его самостоятельно. Но эти попытки ни к чему не привели. Отец младенца отвез сына в больницу, где медики констатировали смерть малыша.
По информации, полученной от источника, близнецы родились недоношенными, и у них были диагностированы проблемы с сердцем. Обстоятельства произошедшей трагедии сейчас выясняются.
