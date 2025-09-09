Играла в Бога: медсестра в Аргентине делала смертельные инъекции младенцам

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

По данным прокуратуры, женщина вводила детям большие дозы инсулина и калия.

Фото: www.globallookpress.com/Andy Dean

Медсестра в Аргентине получила пожизненное за смертельные инъекции младенцам

Присяжные признали 29-летнюю медсестру неонатального отделения больницы города Кордова в Аргентине виновной по пяти эпизодам убийства при отягчающих обстоятельствах и по восьми эпизодам покушения на убийство. Об этом сообщило издание Buenos Aires Times.

После шестимесячного судебного процесса и десяти часов обсуждения сотрудницу приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения только через 35 лет.

Прокуратура утверждала, что женщина вводила младенцам калий и инсулин, вызывая смертельные аритмии. Судебно-медицинские эксперты зафиксировали у погибших гиперкалиемию и аномально высокие уровни инсулина.

Мать одного из погибших детей утверждала, что видела, как медсестра брала ее ребенка на руки перед тем, как у него остановилось дыхание.

«Она играла в Бога. Она решала, кому жить, а кому умереть», — заявила адвокат семей пострадавших в ходе процесса.

По данным психологических и психиатрических экспертиз, у женщины выявили нарциссические черты, отсутствие сочувствия и стремление к признанию. Сама подсудимая все время отрицала вину, настаивая, что стала «козлом отпущения» и вынуждена отвечать за системные ошибки больницы.

«Я не чудовище», — сказала медсестра в суде.

Первый случай необъяснимой смерти новорожденного был зафиксирован еще в марте 2022 года. Критический момент настал в июне того же года, когда за сутки в отделении умерли двое младенцев и еще двое оказались на грани жизни и смерти. Именно тогда врачи заподозрили вмешательство и обратились в суд. Медсестру арестовали уже в августе.

