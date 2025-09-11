«Как это помещается в голове у детей?» — Филипп Киркоров про школьную программу

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив

Артист признался, что не помогает дочери и сыну с выполнением домашних заданий.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Филипп Киркоров не понимает школьный курс математики за пятый класс

Народный артист России Филип Киркоров не понимает программу математики за пятый класс. В этом корреспонденту 5-tv.ru признался сам певец.

По словам исполнителя, он не помогает своим наследникам, дочери Алле-Виктории и сыну Мартину, с выполнением школьных домашних заданий, так как его знаний для этого уже не хватает.

«Сейчас открываешь математику четвертого-пятого класса и понимаешь, что, Боже упаси, я там ничего не понимаю», — сказал музыкант.

Киркоров заявил, что он после окончания школы получил золотую медаль, но сейчас не представляет, как ему это удалось. Певца в свое время спасла зубрежка. Будущий артист просто выучил все билеты перед экзаменами. Но сегодня этих знаний уже не осталось.

«А сейчас я смотрю на все вот эти вот штуки (рисует в воздухе знак квадратного корня. — Прим. ред.) и я не понимаю, как это в голове у 13-летних-14-летних помещается. И вообще, зачем это надо?» — вопрошал исполнитель.

Он также добавил, что его дети не занимаются у репетиров. В образовательном учреждении, в котором они учатся, есть возможность дополнительно после уроков позаниматься с педагогами. По мнению Киркорова, это намного эффективнее, чем репетиторы на дому, где у школьников множество отвлекающих факторов, в том числе и гаджеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Киркоров назвал место обучения своих наследников в этом учебном году.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

