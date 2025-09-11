Американку держали в заложниках и насиловали в палатке в течение недели

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 59 0

Все это время ей угрожали оружием.

Американку неделю держали в заложниках в палатке и подвергали сексуальному насилию

Фото: www.globallookpress.com/Moritz Wolf

Житель штата Мичиган удерживал 21-летнюю девушку в палатке и неоднократно насиловал ее на протяжении недели. Все это время мужчина угрожал жертве оружием. Об этом сообщило издание People.

По словам пострадавшей, злоумышленник является бездомным. Он жил в палатке, в которой насильно ограничивал ее свободу, пока ей наконец не удалось сбежать и обратиться за помощью. Девушка связалась с полицией, сообщила имя подозреваемого и указала его примерное местонахождение.

Мужчину арестовали. Как сообщает полиция штата Мичиган, при обыске были найдены улики, подтверждающие показания жертвы. Ему предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям: незаконное лишение свободы, действия сексуального характера и незаконное хранение оружия.

На данный момент дело передано в окружную прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хирург из Франции осужден на 20 лет за многолетнее насилие над сотнями детей.

