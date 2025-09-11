Люксовая малышка: Тимати подарил своей дочери роскошный браслет

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

Подписчики порадовались за кроху и оценили нежные снимки.

Тимати подарил своей дочери роскошный браслет

Фото: nstagram*/halfbloodval

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов. — Прим. ред.) преподнес своей месячной дочери Эмме шикарный подарок. Певец решил порадовать малышку золотым браслетом с бриллиантами от премиального бренда, пишет Woman.ru.

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова, поспешила похвастаться дорогим подарком дочери, и опубликовала в своем блоге фото малышки с дорогим браслетиком на руке.

Фото: Instagram*/halfbloodval

Некоторые пользователи возмутились, что на кадрах нигде нет отца маленькой Эммы. На это Тимати решил ответить шуткой.

«Скажите, пожалуйста, а где отец? Почему его нет на фото? Это ненормально», —подписался под фото рэпер.

Другие же подписчики порадовались и оценили нежные снимки.

«Видно, что ребенок очень долгожданный»,

«От вас так и веет теплом и уютом»,

«Валя, какая вы нежная, приятная и милая», — комментировали поклонники Ивановой.

Напомним, для 32-летней модели Валентины Ивановой Эмма стала первым ребенком. А вот у 42-летнего рэпера, помимо малышки, есть еще дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Тимати объявлен в розыск службой безопасности Украины.

