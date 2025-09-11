Люксовая малышка: Тимати подарил своей дочери роскошный браслет
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов. — Прим. ред.) преподнес своей месячной дочери Эмме шикарный подарок. Певец решил порадовать малышку золотым браслетом с бриллиантами от премиального бренда, пишет Woman.ru.
Девушка Тимати, модель Валентина Иванова, поспешила похвастаться дорогим подарком дочери, и опубликовала в своем блоге фото малышки с дорогим браслетиком на руке.
Некоторые пользователи возмутились, что на кадрах нигде нет отца маленькой Эммы. На это Тимати решил ответить шуткой.
«Скажите, пожалуйста, а где отец? Почему его нет на фото? Это ненормально», —подписался под фото рэпер.
Другие же подписчики порадовались и оценили нежные снимки.
«Видно, что ребенок очень долгожданный»,
«От вас так и веет теплом и уютом»,
«Валя, какая вы нежная, приятная и милая», — комментировали поклонники Ивановой.
Напомним, для 32-летней модели Валентины Ивановой Эмма стала первым ребенком. А вот у 42-летнего рэпера, помимо малышки, есть еще дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Тимати объявлен в розыск службой безопасности Украины.
