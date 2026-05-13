Коды для входа в личные кабинеты банков и соцсетей будут приходить в МАКС

Для таких сообщений появятся специальные защищенные папки.

Россиянам станет проще использовать онлайн-сервисы. Теперь коды для входа в личные кабинеты маркетплейсов, банков и соцсетей будут приходить в мессенджере МАКС. Ключевые сотовые операторы России подписали с цифровой платформой соглашение о сотрудничестве.

Для таких сообщений в мессенджере появятся две защищенные папки: «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Такая система безопаснее, чем использование СМС.

«Сообщения в СМС передаются в совершенно не шифрованном виде — то есть, они уходят в чистом виде. Не то чтобы каждый желающий, но при некоторых усилиях, говорят, их как-то можно прочитать. В мессенджере МАКС есть шифрование сообщений, и к чувствительным папкам без идентификации попасть в принципе невозможно», — объяснил журналист, ИТ и финтех-эксперт Сергей Вильянов.

Нововведение вступит в силу автоматически. Абонентам ничего настраивать не придется. В случае, если код через МАКС доставить не получится, сообщение будет продублировано при помощи СМС.

