«Был одним из лучших релизов»: гендиректор НМГ об успехе проката фильма «Красный шелк» в Китае

Дарья Орлова
Дарья Орлова 77 0

Фильм соревнуется еще с 17 новинками.

Фото, видео: ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕС КОММУНИКАЦИЙ»; 5-tv.ru

Гендиректор НМГ Баланова: показ «Красного шелка» в Китае продлен на месяц

Прокат фильма «Красный шелк» в Китае принес несколько сотен тысяч долларов уже в первые несколько дней. Об этом рассказала генеральный директор «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Светлана Баланова в ходе сессии «Общее культурное пространство: возможно ли оно сегодня» на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

«Надо сказать, что китайский рынок действительно непростой для нас. Но в первый weekend нам все-таки удалось собрать несколько сотен тысяч долларов. То есть, скажем, в новейшей истории это, конечно, рекордные сборы», — поделилась Баланова.

Она обратила внимание на то, что показ «Красного шелка» в Китае продлен на месяц. Это нетипичная для китайских кинотеатров практика, отражающая успех ленты. Как правило, фильмы быстро снимаются с проката, если не находят отклика у аудитории.

«Красный шелк» вышел прокат вместе с еще 17 новинками.

«То есть он вышел в огромной конкуренции, и на самом деле был одним из лучших релизов», — заявила Баланова.

«Красный шелк» получил удостоверение национального фильма в России и «Печать дракона» в Китае — и это беспрецедентный случай.

«Действительно уникальность этого фильма в том, что это копродукция. Потому что до этого было, действительно, несколько довольно громких прокатов российского кино в Китае», — заключила Баланова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Китае стартовала зрительская премьера исторического фильма «Красный шелк».

