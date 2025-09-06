В Китае стартовала зрительская премьера исторического фильма «Красный шелк»

В Китае стартовала зрительская премьера исторического блокбастера «Красный шелк». Об этом сообщил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

По словам журналиста, российскую ленту показывают в самом большом кинотеатре Пекина. Виктор Синеок также пообщался со зрителями, которые пришли на первый сеанс «Красного шелка».

Местный житель по имени Хуан Хуанхэ рассказал, что на его памяти «Красный шел» — это первый совместный фильм Китая и России, поэтому он обязан был прийти. Кроме того, в этом году отмечается 80-летие победы над Японией и 80-летие победы во Второй мировой войне. Это, как подчеркнул Хуан Хуанхэ, важные даты как для китайцев, так и для россиян.

Виктор Синеок добавил, что первый сеанс фильма «Красный шелк» запланирован на 12:25. Показ пройдет в маленьком зале — в Китае они очень популярны.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, о чем российско-китайский фильм «Красный шелк»

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.