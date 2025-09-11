Крупный канал нелегальной миграции перекрыли в Петербурге

Эфирная новость 26 0

Количество легализированных иностранцев может составлять несколько сотен человек.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев;5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге силовики перекрыли крупный канал нелегальной миграции. Задержаны десять подозреваемых, в том числе сотрудники консалтинговой компании. По местам проживания фигурантов и в офисах прошли обыски.

По данным следствия, в течение пяти лет подозреваемые предоставляли службам доставки, а также строительным и клининговым компаниям сотрудников. Работодателями выступали подконтрольные фигурантам фирмы. Документы, оформленные на мигрантов, не имели юридической силы. Количество легализованных таким образом иностранцев может составлять сотни человек. Задержанных ждут судебные разбирательства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:13
Прямо в пасти у верблюда: как съемки клипа Ирины Ковалевич вышли из-под контроля
18:56
Крупный канал нелегальной миграции перекрыли в Петербурге
18:34
В Москве восьмилетний ребенок на самокате упал в Москву-реку
18:20
«Хотел славы»: убийце Джона Леннона в 14-й раз было отказано в УДО
18:04
Мощная винтовка: найдено оружие, из которого убили сторонника Трампа
17:59
Росгвардия воссоздала танковые подразделения для повышения боевой готовности

Сейчас читают

«Скотина»: турецкий таксист украл у Пригожина и Валерии миллион рублей
Расторгуев назвал SHAMAN хорошим парнем: «Мой младший товарищ»
«Нюдсы я и сам пришлю»: Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025