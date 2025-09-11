Крупный канал нелегальной миграции перекрыли в Петербурге
Количество легализированных иностранцев может составлять несколько сотен человек.
В Петербурге силовики перекрыли крупный канал нелегальной миграции. Задержаны десять подозреваемых, в том числе сотрудники консалтинговой компании. По местам проживания фигурантов и в офисах прошли обыски.
По данным следствия, в течение пяти лет подозреваемые предоставляли службам доставки, а также строительным и клининговым компаниям сотрудников. Работодателями выступали подконтрольные фигурантам фирмы. Документы, оформленные на мигрантов, не имели юридической силы. Количество легализованных таким образом иностранцев может составлять сотни человек. Задержанных ждут судебные разбирательства.
