Росгвардия воссоздала танковые подразделения для повышения боевой готовности

Элина Битюцкая
Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Фото: © РИА Новости/ Кирилл Зыков

В Росгвардии вновь сформированы танковые подразделения, что стало важным шагом в укреплении боевых возможностей ведомства. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов по итогам учений в Рязанской области. На них были продемонстрированы совместные действия спецназа, артиллерийских и танковых подразделений.

Глава ведомства отметил, что с начала специальной военной операции (СВО) Росгвардия претерпела значительные изменения, что позволило ведомству значительно повысить эффективность управления и боевой подготовки.

Золотов также подчеркнул, что артиллерия увеличила свою огневую мощь благодаря новым образцам тяжелого вооружения. С начала СВО такие подразделения выполнили более 60 тысяч огневых задач.

Важным моментом стало принятие президентом России закона, который разрешает Росгвардии использовать тяжелую военную технику. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин напомнил, что танковые части существовали в составе внутренних войск до реформы 2000-х годов, и их возвращение является логичным шагом в условиях текущей ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что военный блогер Алехин получает сотни тысяч рублей от рекламы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

