Военный блогер Алехин получает сотни тысяч рублей от рекламы

Военный блогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин зарабатывает с рекламы, размещенной в его Telegram-канале, до 470 тысяч рублей в месяц. Кадры встречи с представителем компании, где он обсуждает финансовые вопросы, попали в распоряжение 5-tv.ru.
«Она (секретарь. — Прим. ред.) у меня занимается Telegram: рекламой, договорами. 300 тысяч в месяц получается на рекламе. Максимум было 470», — сказал блогер.
Также на видео зафиксирована ситуация, в которой Алехин решал вопрос о компенсации, которую он получит с крупной партии гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Блогер рассказал о важности подделки документов, чтобы, когда после СВО придут с проверкой, по бумагам все было «чисто».
«Надо сделать документы так, чтобы не было никаких претензий ни ко мне, ни к вам. Мы будем работать, как будто нет никаких схем», — обратился Алехин к владельцу компании.
Помимо этого, Алехин поделился планами купить недвижимость в Курске по заниженной цене под предлогом благотворительности. Однако использовать он хотел ее в коммерческих целях. По словам блогера, СВО когда-нибудь закончится, а собственность останется и будет приносить ему прибыль.
Также Алехин рассказал, что должность губернатора Курской области его не интересует. Он хочет стать «социальным технологом всея Руси». При этом, должным кому-либо блогер себя не считает.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алехин не пошел на СВО после получения повестки. Он оправдался тем, что у него есть медицинские показания.
