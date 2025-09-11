В Москве восьмилетний ребенок на самокате упал в Москву-реку

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Спасать ребенка бросились пассажиры проезжающего мимо катера.

В Москве восьмилетний ребенок на самокате упал в реку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В столице восьмилетний ребенок на самокате свалился в Москву-реку. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющейся информации, пассажиры проезжавшего мимо катера быстро сориентировались, прыгнули в воду и спасли ребенка. Ребенка доставили в ближайший яхт-клуб и передали медицинским работникам.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области умер трехмесячный мальчик после того, как его покормили детской смесью.

Мать трехмесячных близнецов покормила детей смесью и уложила спать. Спустя несколько часов она обнаружила, что один из них не подает признаков жизни. Женщина попыталась реанимировать его самостоятельно. Но эти попытки ни к чему не привели.

Отец младенца отвез сына в больницу, где медики констатировали смерть малыша. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.

