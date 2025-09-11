«Думал, будет сложнее»: Киркоров не нанимает своим детям репетиторов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Наследники артиста не так давно вернулись из-за границы.

Филипп Киркоров рассказал, что не нанимает детям репетиторов для помощи в учебе

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Филипп Киркоров не нанимает репетиторов для своих детей

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что его дети, вернувшиеся в Россию, обходятся без репетиторов и самостоятельно осваивают школьную программу. Его слова приводит журнал 7Дней.ru.

Киркоров поделился, что сначала ожидал сложностей с адаптацией Аллы-Виктории и Мартина к российской школе, однако дети быстро освоились и пока претензий к ним нет. По словам короля эстрады, ученики активно посещают дополнительные занятия, которые позволяют им справляться с домашними заданиями без помощи родителей.

«Я думал будет сложнее, но пока претензий к детям нет», — признался артист.

Певец уточнил, что у детей сложная образовательная программа, поэтому он не вмешивается в выполнение домашних заданий. Киркоров считает, что занятия с репетиторами дома, особенно онлайн, кажутся ему менее эффективными, так как дети часто отвлекаются на телефоны.

Артист добавил, что на дополнительных уроках в школе, где дети проводят занятия до шести часов, у них есть визуальная и физическая связь с преподавателем, что помогает лучше усваивать материал.

«Думал, будет сложнее»: Киркоров не нанимает своим детям репетиторов

