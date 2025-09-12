Pantone предсказал цвета весенних коллекций на неделе моды в Нью-Йорке

Лилия Килячкова
В палитру вошли преимущественно яркие оттенки.

Фото: www.globallookpress.com

Pantone: палитра цветов нового сезона включает в себя 16 оттенков

 

Институт цвета Pantone представил список оттенков, которые будут главными в весенних коллекциях на неделе моды в Нью Йорке.

«В моду войдут преимущественно яркие оттенки, что связано с растущим интересом к винтажной моде и желанием сочетать старое с новым», — отметили в организации.

Согласно прогнозу, палитра включает 16 базовых цветов. Среди них выделяются Dusty Rose, Tea Rose, Lava Falls, Acacia, Marina, Muskmelon, Alexandrite, Amaranth, Burnt Sienna и Burnished Lilac.

Дополнительно специалисты добавили 6 универсальных оттенков, которые подойдут для разных сезонов. В этот список вошли глубокие Coffee Bean и Rhodonite, светлые White Onyx и Angora, а также зеленые Sage Green и Sycamore.

По мнению экспертов, именно эти цвета станут основой для весенних показов и в дальнейшем будут активно использоваться в уличной моде по всему миру. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за пять лет суммарный оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза и по итогам 2024 года превысил 255 миллиардов рублей. Московские бренды продолжают расширять свое присутствие на отечественном и международном рынках, в том числе благодаря городским программам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

