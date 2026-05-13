В 2028 году у девятиклассников появится третий обязательный экзамен

Евгения Алешина

Испытание станет формой допуска к ОГЭ.

С 2028 года ученики девятых классов в России будут сдавать третий обязательный экзамен — устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«У нас появится третий обязательный экзамен, <…> это важный предмет», — сказал он.

Музаев отметил, что введение аттестации обсудят с преподавателями, учениками и экспертами. Это испытание станет формой допуска к ОГЭ. Задания в нем будут соответствовать материалам из учебников, они уже находятся в разработке, объясняли в Минпросвещения.

Главная цель экзамена — понять, есть ли у школьника понимание исторических процессов. Кроме того, подростки научатся аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать свое отношение к разным событиям и личностям.

