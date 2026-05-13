Электропоезд сошел с рельсов в Белгородской области

Давид Андриясов Журналист

В момент аварии в составе находились 15 человек.

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Поезд сошел с рельсов в Белгородской области, предварительная причина из-за подрыв железнодорожного полотна. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Электропоезд, следовавший по маршруту "Разумное — Томаровка", сошел с рельсов. По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства", — проинформировал глава региона. 

В момент аварии в поезде находились 15 человек, одна женщина получила ранения. 

На месте работают все оперативные службы, включая саперов Министерства обороны. Специалисты уточняют обстоятельства происшествия и информацию о пострадавших.

Ранее Гладков сообщил о нескольких раненых в регионе удара ВСУ. В поселке Октябрьский пострадал 18-летний молодой человек, когда беспилотный летательный аппарат врезался в крышу многоэтажного жилого помещения. Также пострадал мужчина из поселка Ясные Зори в том же регионе — он получил осколочное ранение живота.

