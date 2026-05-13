Лавров объяснил, зачем США хотят восстановить «Северные потоки»

Газопроводы выведены из строя подрывом в 2022 году.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Rupert Oberhäuser; 5-tv.ru
Лавров: США хотят восстановить «Северные потоки», чтобы контролировать поставки
США хотят восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», а затем выкупить их у Европейского союза в десять раз дешевле, чтобы контролировать поставки и цены на газ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT India.
«Американцы хотят выкупить ту часть (газопроводов — Прим. ред.), которая принадлежала европейским компаниям», — сказал глава МИД.
Если Вашингтон сможет приобрести «Северные потоки», это позволит ему взять под контроль газоснабжение ЕС. При бывшем президенте Джо Байдене США заявляли, что пользоваться газопроводами будет больше нельзя, отметил Лавров. Также министр напомнил, что Запад обвиняет в подрыве магистралей украинских диверсантов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва технически готова поставлять газ в Европу по сохранившейся части «Северного потока».
Теракты на газопроводах, пролегающих по дну Балтики, были совершены 26 сентября 2022 года в территориальных водах Дании и Швеции. Расследованием занимаются немецкие спецслужбы — по их данным, подрыв совершила группа украинских диверсантов численностью в семь человек.
