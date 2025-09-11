«Мы ужаснулись»: эксперт по кибербезопасности о мошеннической схеме с СИМ-картами умерших

Эксперт по кибербезопасности Иванов раскрыл детали схемы с СИМ-картами умерших

Стали известны детали мошеннической схемы с СИМ-картами умерших. Подробностями расследования с 5-tv.ru поделился руководитель направления «Антифрот» Александр Иванов. Эксперт уверяет: в хищении замешан бывший сотрудник оператора, который знал о уязвимости системы.

«При проверке выявили некоторые подозрительные факты, стали проводить проверку по сотруднику, который производил данную замену СИМ-карты и выявили, что в момент замены в офисе салона никого не было. В ходе дальнейшей проверки мы ужаснулись и выявили, что производилась замена уже умершего абонента», — сообщил Иванов.

Автор преступной схемы, который имел доступ к базе ЗАГСа, узнавал информацию о смерти того или иного гражданина. Затем сотрудники салонов связи, вошедшие в сговор с ним, меняли СИМ-карты умершего, запрашивая, согласно закону, паспорт или нотариальную доверенность. Затем карта перевыпускалась, старая блокировалась, а номер покойного снова был активен только теперь — на пластике у мошенников.

После этого, используя мобильные приложения банков, мошенники начинали переводить деньги на собственные счета, предварительно совершив ряд мелких покупок, чтобы отвести от себя подозрение. Впрочем, это было и не так необходимо, потому что в преступной схеме были замешаны и сотрудники банков.

И все же служба безопасности одного из операторов отследила подозрительные действия, а потом передала информацию в полицию и ФСБ.

Как считает эксперт, чтобы защитить банковские счета умерших родственников, лучше как можно скорее после их смерти уведомить о произошедшем как оператора связи, так и банк.