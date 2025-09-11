На убивших Чарли Кирка патронах были выгравированы надписи антифашистского толка

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Расследование продолжается.

На убивших Чарли Кирка патронах были выгравированы надписи антифашистского толка

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На боеприпасах, использованных при нападении на американского активиста Чарли Кирка, обнаружили выгравированные идеологические лозунги. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, винтовка была завернута в полотенце и спрятана в лесу неподалеку от места преступления. Внутри оружия следователи нашли три неиспользованных патрона, на которых были нанесены надписи.

«Внутри винтовки следователи обнаружили патроны с гравировкой... антифашистской идеологии. Представители министерства юстиции предупредили, что расследование все еще находится на начальной стадии», — уточняет газета.

Нападение на 31-летнего Кирка произошло 10 сентября в университете штата Юта во время его выступления. Активист получил тяжелое ранение и позже скончался. ФБР заявило, что в лесистой зоне неподалеку нашли винтовку, из которой, предположительно, стреляли в Кирка.

Позже бюро опубликовало фотографии мужчины, который может быть причастен к преступлению. На снимках виден человек в черном джемпере с изображением американского флага, в джинсах, темной кепке и солнцезащитных очках. Власти США объявили вознаграждение в размере до 100 тысяч долларов за сведения, которые помогут задержать стрелка.

Президент США Дональд Трамп, реагируя на убийство, заявил, что власти намерены найти «всех и каждого», кто имеет отношение к трагедии. По его словам, смерть Кирка стала ударом по консервативному движению страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Есть ли жизнь после развода: как найти силы жить дальше и где искать поддержку?
21:49
В Луганске предотвратили теракт накануне Дня города
21:20
На убивших Чарли Кирка патронах были выгравированы надписи антифашистского толка
21:11
ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС
21:03
Пореченков, Ефремов, Краско: как изменились актеры из сериала «Грозовые ворота»
20:43
В Албании появится первый «ИИ-министр»

Сейчас читают

«Скотина»: турецкий таксист украл у Пригожина и Валерии миллион рублей
Реалистичный сценарий? Каллас сделала прогноз продолжительности конфликта на Украине
«Нюдсы я и сам пришлю»: Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025