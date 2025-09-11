На убивших Чарли Кирка патронах были выгравированы надписи антифашистского толка

На боеприпасах, использованных при нападении на американского активиста Чарли Кирка, обнаружили выгравированные идеологические лозунги. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, винтовка была завернута в полотенце и спрятана в лесу неподалеку от места преступления. Внутри оружия следователи нашли три неиспользованных патрона, на которых были нанесены надписи.

«Внутри винтовки следователи обнаружили патроны с гравировкой... антифашистской идеологии. Представители министерства юстиции предупредили, что расследование все еще находится на начальной стадии», — уточняет газета.

Нападение на 31-летнего Кирка произошло 10 сентября в университете штата Юта во время его выступления. Активист получил тяжелое ранение и позже скончался. ФБР заявило, что в лесистой зоне неподалеку нашли винтовку, из которой, предположительно, стреляли в Кирка.

Позже бюро опубликовало фотографии мужчины, который может быть причастен к преступлению. На снимках виден человек в черном джемпере с изображением американского флага, в джинсах, темной кепке и солнцезащитных очках. Власти США объявили вознаграждение в размере до 100 тысяч долларов за сведения, которые помогут задержать стрелка.

Президент США Дональд Трамп, реагируя на убийство, заявил, что власти намерены найти «всех и каждого», кто имеет отношение к трагедии. По его словам, смерть Кирка стала ударом по консервативному движению страны.

