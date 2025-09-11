Туск заявил, что Польша и Украина будут вместе создавать противодроновые системы

Туск: Польша начнет сотрудничество с Украиной по созданию противодроновых систем

Польша немедленно начнет сотрудничать с Украиной в сфере создания противодроновых систем. Об этом на очередной пресс-конференции после заседания Совета национальной безопасности сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. Трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. По словам Туска, Варшава будет «тесно взаимодействовать» с Киевом в данном вопросе.

«Я с удовлетворением принял предложение Владимира Зеленского, с которым я вчера разговаривал по телефону», — подчеркнул он.

Как отметил польский премьер, он уже участвовал в обсуждении технических деталей. КРоме того, в Киев направился министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, на следующей неделе за ним последует и вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Прямо сейчас те, кто знают этот предмет лучше всех, специалисты, в том числе военные, разговаривают о том, как адаптировать украинский опыт в Польше», — заключил Туск.

Ранее действительно лидер киевского режима Владимир Зеленский предложил Польше создать общую систему защиты от дронов и ракет, расширить сотрудничество в области противовоздушной обороны, а также разработать общую систему оповещения о воздушных угрозах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

И подчеркнул: необходимо, «чтобы не только обмен информацией или разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей». В следующей публикации Зеленский уже обещал Варшаве помочь создать соответствующие системы для защиты от «российских угроз».

В ночь на 10 сентября Туск заявил об «огромном» количестве беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши и якобы принадлежащих РФ. Российский МИД в свою очередь указал на бездоказательность обвинения. Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Варшава моментально указала на Москву и почему простые поляки не верят в ее причастность к инциденту.

