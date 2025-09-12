Экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы за попытку переворота

Мария Гоманюк
Виновными по данному делу признали также и семь сподвижников бывшего главы государства.

Экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы за попытку переворота

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Bosson

Бывшего президента Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару, возглавлявшего страну в период с 2019 по 2023 год, приговорили к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за попытку государственного переворота против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом стало известно из сообщения газеты O Globo (OG).

Как отметили в источнике, виновными по данному делу признали также и семь сподвижников бывшего главы государства, среди которых высокопоставленные министры и чиновники. Всех их обвинили в посягательстве на подавление демократического верховенства закона путем насильственных действий.

Известно, что Болсонару отправили под домашний арест 4 августа, а ранее, в ноябре 2024 года, его обвинили в попытке совершения государственного переворота. В дальнейшем, 11 августа, OG сообщала, что экс-президента признали виновным в разработке плана переворота с целью подрыва легитимной смены власти на выборах 2022 года и подрыва свободного осуществления других конституционных полномочий. Такое решение поддержали трое судей.

Ранее писал 5-tv.ru, Болсонару перевели под домашний арест по решению Верховного суда Бразилии.

