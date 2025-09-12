Мать Тимати ответила на обвинения в нелюбви к внуку Ратмиру

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Симону Юнусову критикуют за чрезмерную близость к сыну, контроле не только его жизни, но и всех его женщин. Но почему без внимания остается пятилетний Ратик?

Мать Тимати ответила на обвинения в том, что она не любит своего внука Ратмира

Фото: www.globallookpress.com/Alexey Belkin

Мать Тимати о редких фото со внуком Ратмиром: Мальчик не любит фотографироваться

Одна из самых обсуждаемых звездных бабушек страны Симона Юнусова, мама рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов. — Прим. ред.), буквально забрала у экс-невестки Алены Шишковой дочь Алису, как считают фанаты семьи. Недавно новая невестка Валентина Иванова родила дочь Эмму, и Симона была рядом. Да еще и пуповину перерезала, чем повергла публику в шок!

Такое пристальное внимание к частной жизни сына и его избранниц кажется многим поклонникам странным и чрезмерным. Юнусова лишь разводит руками и добавляет, мол, ничего особенного, просто люблю своих отпрысков. Вот только есть еще один внук, которого знаменитая бабушка обделила своей заботой!

Сына Ратмира рэперу Тимати подарила модель (все его девушки — модели) Анастасия Решетова. Она сразу четко определила границы и не позволила Симоне из бабушки превращаться во вторую маму. Мальчика редко замечают на фото с Юнусовой в соцсетях. Неужели из-за нелюбви к бывшей невестке у нее сформировалось предвзятое отношение и к внуку?

Недавно Симона решила ответить тем, кто сомневается в ее чувствах к малышу. В личном блоге она опубликовала фото пятилетнего Ратмира и прокомментировала поступившие ранее замечания. Они, к слову, касались и второго сына Юнусовой Артема, брата Тимура.

«Для всех, кто так переживал, — фото Ратика. Открою маленький секрет — мальчик просто не любит фотографироваться… Ах, да, на фото не было моего младшего сына, как кто-то подметил. Тема, я тебя совсем не люблю», — язвительно написала она.

Помимо кружащей коршуном над головой Симоны Юнусовой, девушкам Тимати приходится мириться с еще одним неприятным фактом. Они рожают детей, получают кольцо с предложением, но до свадьбы дело не доходит. Вместо нее — расставание! Так было с Шишковой и Решетовой, а на что надеется Иванова? Ранее 5-tv.ru публиковал ее мнение о вероятности создания настоящей семьи с рэпером. И его мамой, разумеется.

