Зеленский и Келлог обсудили закупку ПВО Patriot для ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог обсудили поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По его словам, поговорить удалось о финансировании и закупке ПВО для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Обсуждали различные направления сотрудничества. <…> Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL по финансированию производства и закупке Patriot, <…> двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили США», — отметил он.

Как выразился Зеленский, встреча, прошедшая в Киеве, оказалась конструктивной, и Украина ожидает «положительной» реакции от Соединенных Штатов.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США сообщили об отправке Украине первых десяти ракет ERAM. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что совместно с Украиной собирается создавать противодроновые системы.

