В США сообщили об отправке Украине первых десяти ракет ERAM

США собираются отправить на Украину первые десять управляемых ракет ERAM (Extended Range Attack Munition). Об этом стало известно из сообщения журнала Aviation Week & Space Technology.

«Правительственные чиновники США официально дали разрешение на продажу Украине до 3550 ERAM», — отметили в публикации.

По информации источника, первая часть поставки вооружения состоится до конца октября этого года. Также известно, что ракеты совместимы как с западными истребителями F-16, так и с МиГ-29.

Обещанные Киеву ERAM — это недорогие крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности. Как заявили в издании, изначально в планах фигурировала поставка первой партии из 840 ERAM.

Данная сделка между США и Украиной обсуждается в Конгрессе.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер рассказывал о планах продажи Киеву более трех тысяч ракет ERAM.

«Мы предоставляем некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже по территории России. И, скорее всего, украинцы их применят», — говорил он.

При этом, 30 августа, госдеп США одобрил поставку Украине деталей Patriot и услуг Starlink общей стоимостью на 150 миллионов долларов. Отмечалось, что такая продажа поможет Украине справляться с угрозами через дальнейшее ее оснащение для проведения миссий по самообороне.

