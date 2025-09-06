В США сообщили об отправке Украине первых десяти ракет ERAM

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Первая часть поставки вооружения состоится до конца октября этого года.

В США сообщили об отправке Украине первых десяти ракет ERAM в октябре 2025 года

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

США собираются отправить на Украину первые десять управляемых ракет ERAM (Extended Range Attack Munition). Об этом стало известно из сообщения журнала Aviation Week & Space Technology.

«Правительственные чиновники США официально дали разрешение на продажу Украине до 3550 ERAM», — отметили в публикации.

По информации источника, первая часть поставки вооружения состоится до конца октября этого года. Также известно, что ракеты совместимы как с западными истребителями F-16, так и с МиГ-29.

Обещанные Киеву ERAM — это недорогие крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности. Как заявили в издании, изначально в планах фигурировала поставка первой партии из 840 ERAM.

Данная сделка между США и Украиной обсуждается в Конгрессе.

До этого постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер рассказывал о планах продажи Киеву более трех тысяч ракет ERAM.

«Мы предоставляем некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже по территории России. И, скорее всего, украинцы их применят», — говорил он.

При этом, 30 августа, госдеп США одобрил поставку Украине деталей Patriot и услуг Starlink общей стоимостью на 150 миллионов долларов. Отмечалось, что такая продажа поможет Украине справляться с угрозами через дальнейшее ее оснащение для проведения миссий по самообороне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Великобритания поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней.

