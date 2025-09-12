Россиян предупредили о возможных перебоях в поставках чая и кофе

В ближайшие месяцы россияне могут остаться без чая и кофе. Производители предупредили о возможных перебоях в поставках.

Все из-за введения обязательной маркировки. По информации «Известий», представители бизнеса попросили Минпромторг отложить нововведения до следующего года и смягчить нормы. К примеру, не наносить коды на мелкие упаковки, такие как «кофе три в одном».

Эксперты утверждают, что затраты при регистрации в системе «Честный знак» составят от 100 миллионов до миллиарда рублей. В Минпромторге же заверяют, что маркировка не вызовет роста цен и снизит долю фальсификата на рынке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.