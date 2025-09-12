Путин назвал улучшение демографии приоритетной задачей для России

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Путин назвал улучшение демографии приоритетной задачей для России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Улучшение демографической ситуации в России, поддержка рождаемости и продвижение ценностей большой многодетной семьи — приоритетная национальная задача. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратился к участникам пленарного заседания форума социальных инноваций «Демография 2.0. Перезагрузка». Его приветственное слово зачитал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

«В центре повестки нынешнего форума — широкий круг вопросов, связанных с демографической политикой. Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей большой многодетной семьи — приоритетная общенациональная задача», — говорится в послании.

Президент отметил, что для решения этих задач необходимо максимально использовать потенциал государства, некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ и волонтерских объединений.

В настоящее время в рамках национального проекта «Семья» реализуются более 30 федеральных и региональных мер поддержки, охватывающих свыше 25 миллионов граждан. Так, материнский капитал за последние пять лет получили более четырех миллионов семей, при этом средняя сумма выплат превысила 500 тысяч рублей

Важным элементом поддержки стало введение налоговых льгот для семей с тремя и более детьми, а также программы субсидирования ипотечных кредитов, которые позволили за последние три года снизить долговую нагрузку для молодых семей в среднем на 15%.

В медицине реализуются программы профилактики и сопровождения беременных, что позволило снизить уровень младенческой смертности до исторического минимума — 4,3 на 1000 родившихся. При этом детские поликлиники в отдаленных районах оснащаются современным оборудованием, а консультации с врачами теперь доступны и в удаленном формате.

