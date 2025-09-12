Испугались? Польша закрыла границы с Белоруссией

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство республики вторглись беспилотники, часть из которых была сбита.

Фото: www.globallookpress.com/Attila Husejnow

Польша закрыла границы с Белоруссией

Польша 12 сентября закрыла пограничные переходы на границе с Белоруссией. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Польши Марчин Кервиньский, объяснив, что решение связано с началом российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025».

«В полночь мы закрыли движение на границе с Белоруссией», — его слова передает телеканал TVP Inf.

Учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии и России. В них задействованы около 13 тысяч военнослужащих, и они направлены на отработку действий по обеспечению военной безопасности. Особое внимание будет уделено отражению воздушных ударов, оборонительному бою, авиационной поддержке и борьбе с диверсионными группами.

Ранее часть маневров была перенесена вглубь территории Белоруссии для снижения напряженности у западных границ. Власти республики заявляют о прозрачности учений, пригласив наблюдателей из 56 стран-участниц Венского документа ОБСЕ.

В Кремле учения названы плановыми и не направленными против третьих стран; подчеркивается важность укрепления взаимодействия между стратегическими союзниками — Россией и Белоруссией.

Ранее в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши массово вторглись беспилотники. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал этот инцидент «масштабной провокацией» и сообщил о том, что страна инициировала консультации с союзниками по НАТО в рамках четвертой статьи договора альянса.

Польские власти заявили, что на территорию страны прилетели якобы российские дроны. Однако никаких доказательств  они не смогли предоставить.

