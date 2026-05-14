Неизлечимая болезнь не пощадила актера Солопова: «Ушел в бесконечное путешествие»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 50 0

Причиной смерти артиста стала опухоль кишечника. Неизлечимая болезнь не пощадила

Чем известен умерший актер и режиссер Александр Солопов

Фото: Telegram

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер Александр Солопов, актер из сериала «Вкус хлеба»

На 71-м году жизни скончался актер и театральный режиссер Александр Солопов. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказал его друг, композитор Ян Бедерман. Прощание состоялось накануне в морге НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Мой друг, мой театральный партнер Александр Солопов сегодня ушел в свое бесконечное светлое путешествие. Добрая память о тебе будет со мной. С огромной благодарностью за эти прекрасные выступления, за творческие открытия и служение!» — написал Бедерман.

В интервью журналистам РИА Новости композитор раскрыл причину смерти Солопова. Артист, как оказалось, страдал онкологическим заболеванием — у него была опухоль в кишечнике. Его не стало 11 мая.

Александр Солопов родился в Харькове 7 апреля 1956 года, там же окончил актерский факультет института искусств. Затем переехал в Донецк, где с 1977 по 1979 годы входил в труппу Донецкого ТЮЗа. Позже он получил диплом режиссера в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

Солопов известен по роли в посвященной целинникам четырехсерийной драме «Вкус хлеба» (1979). Его партнерами на съемочной площадке были Сергей Шакуров, Эрнст Романов, Наталия Аринбасарова и Николай Еременко. В соцсетях артиста указано, что он участвовал в съемках картины Элема Климова «Иди и смотри» (1985) и сериала «Бункер, или Ученые под землей» (2006).

Помимо актерской деятельности Солопов посвящал себя театральной режиссуре. В частности, работал режиссером московского театра «Ангажемент», а с 2004 года занимал такой же пост в харьковском театре «Новая сцена».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти телеведущего Владимира Молчанова. Он также сгорел из-за онкологии в возрасте 75 лет. По рассказам коллег, в последних телефонных разговорах его едва узнавали по голосу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Экипаж Су-35С выполнил боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
5:42
«Можно жить не карьерой, а семьей»: Вадим Самойлов объяснил, почему не стоит жертвовать счастьем ради успеха
5:36
На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетней Карины
5:30
«Почти идеальная пара»: семья Макрона вновь оскандалилась
5:21
Трамп прибыл в Дом народных собраний в Пекине на встречу с Си Цзиньпином

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
«Голос было не узнать»: Додолев вспомнил последний разговор с умершим Молчановым
Инфаркты можно остановить едой: диетолог назвал главную ошибку россиян
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео