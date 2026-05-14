Неизлечимая болезнь не пощадила актера Солопова: «Ушел в бесконечное путешествие»

Умер Александр Солопов, актер из сериала «Вкус хлеба»

На 71-м году жизни скончался актер и театральный режиссер Александр Солопов. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказал его друг, композитор Ян Бедерман. Прощание состоялось накануне в морге НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Мой друг, мой театральный партнер Александр Солопов сегодня ушел в свое бесконечное светлое путешествие. Добрая память о тебе будет со мной. С огромной благодарностью за эти прекрасные выступления, за творческие открытия и служение!» — написал Бедерман.

В интервью журналистам РИА Новости композитор раскрыл причину смерти Солопова. Артист, как оказалось, страдал онкологическим заболеванием — у него была опухоль в кишечнике. Его не стало 11 мая.

Александр Солопов родился в Харькове 7 апреля 1956 года, там же окончил актерский факультет института искусств. Затем переехал в Донецк, где с 1977 по 1979 годы входил в труппу Донецкого ТЮЗа. Позже он получил диплом режиссера в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

Солопов известен по роли в посвященной целинникам четырехсерийной драме «Вкус хлеба» (1979). Его партнерами на съемочной площадке были Сергей Шакуров, Эрнст Романов, Наталия Аринбасарова и Николай Еременко. В соцсетях артиста указано, что он участвовал в съемках картины Элема Климова «Иди и смотри» (1985) и сериала «Бункер, или Ученые под землей» (2006).

Помимо актерской деятельности Солопов посвящал себя театральной режиссуре. В частности, работал режиссером московского театра «Ангажемент», а с 2004 года занимал такой же пост в харьковском театре «Новая сцена».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти телеведущего Владимира Молчанова. Он также сгорел из-за онкологии в возрасте 75 лет. По рассказам коллег, в последних телефонных разговорах его едва узнавали по голосу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.