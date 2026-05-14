Какого рода «кофе», агрессивная точка и сленг в словарях: лингвисты обсудили будущее русского языка

А вот в Петербурге сегодня говорят о будущем русского языка. Там собрались лучшие филологи со всей страны, и если не вникать, то их беседы покажутся скучными и заумными. На самом деле именно там решается: будут ли узаконены в словарях сленговые «краши» и «кринжи», следует ли уже отказываться от точки в конце предложения и какого же, в конце концов, рода кофе? Об этом и узнавал мой коллега, корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Они пьют исключительно приветственный кофе. Никакого среднего рода. И точка.

«Для грамотных, образованных людей кофе будет оставаться мужского рода еще очень долго», — заявил доцент кафедры русского языка РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат филологических наук Алексей Дунев.

А уж если кто-то начнет «ложить в черное кофе сахар» — они точно встанут на защиту правил и норм русского языка.

«Я тоже предпочитаю мужского рода. И крепкий. Норма и дисциплинирует, и сохраняет язык во всей его красоте», — говорит председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова.

Первый международный филологический форум собрал в Петербурге сотни лингвистов. Что будет с языком? Он развивается или деградирует?

Примета времени: благодаря социальным сетям сленг моментально становится частью повседневной речи. «Краш» — уже норма. «Кринж» — не мем, а слово, выражающее целый спектр эмоций. И вот-вот войдет в словарь. А «вайб» стал универсальной единицей измерения всего. Кстати, в Петербурге «вайб обычно дождливый, но культурный».

«И преподаватели наши его одобряют некоторые. Говорят, хорошее слово используйте», — делится студентка филологического факультета СПбГУ Анна Атрохова.

Еще один привет из цифрового мира — одно и то же слово, например, «ок», написанное с точкой в конце или без, заглавной или прописной буквой, кардинально меняют смысл и тональность… Знаки препинания сейчас вообще не в почете.

Сильнее всех достается точке. Молодежь считает ее знаком агрессии.

«Я в письмах к своим молодым коллегам стараюсь не ставить эту самую последнюю точку из вежливости по отношению к ним, знаю, что их это как-то тревожит», — отметил доцент кафедры русского языка Федор Двинятин.

А вот что угрожает, если не языку, то речи точно — использование эмодзи вместо слов. Особенно у детей. Люди стремительно теряют способность ясно, логично и образно выражать мысли.

«Конечно, если ребенок смотрит 15-секундное видео и не читает, откуда ему взять красивую и богатую речь?» — задается вопросом доцент литературного института им. М. Горького Лидия Дмитриевская.

И хотя время сейчас такое, что «физики» нужны больше «лириков» — русскому языку в школах — первостепенное значение.

«Хочу сказать, что количество часов русского языка у нас сегодня даже чуть больше, чем в советское время», — поделился министр просвещения Сергей Кравцов.

Лингвисты успокаивают — русский язык пережил и французскую экспансию в 19 веке, и советский канцелярит. Язык оставит только то, что ему нужно. Большая часть тех девяносто неологизмов, что появились в словаре по итогам прошлого года — «чатгейт», «кофе-рейв», «байкшеринг», — забудутся так же быстро, как появятся новые.

