Принц Гарри неожиданно прибыл в Киев

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 151 0

Он отметил, что перед визитом согласовал свою поездку с супругой.

Британский принц Гарри прибыл в Киев

Фото: Reuters/Suzanne Plunkett

The Guardian: британский принц Гарри прибыл в Киев

Британский принц Гарри 12 сентября неожиданно прибыл с официальным визитом в Киев по приглашению украинского правительства. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления», — отметил герцог Сассекский в беседе с изданием.

Во время поездки он вместе с командой фонда Invictus Games планирует обсудить инициативы по поддержке и реабилитации получивших ранения боевиков Украины. Также принц Гарри планирует встретиться с премьером страны Юлией Свириденко.

Он отметил, что перед визитом согласовал свою поездку с британским правительством и супругой Меган Маркл.

До этого Гарри находился в Великобритании, где впервые с февраля 2024 года встретился с королем Карлом III и провел с ним около часа, что оценивается как возможный знак ослабления напряжения в королевской семье. Он также посетил Центр исследований травм при Имперском колледже Лондона, где ознакомился с инициативами по помощи детям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.

