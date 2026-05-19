Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин

Борис Сатаров
Самолет российского лидера приземлился в столице Китая.

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Самолет российского лидера приземлился в столице Китая.

Глава государства отправился в поездку по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятие приурочено к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который лег в основу двусторонних отношений.

В программе — российско-китайские переговоры в узком и широком составе, а также обсуждение актуальных мировых проблем за чаем с Си Цзиньпином. Кроме того, запланирована встреча с председателем Госсовета КНР Ли Цяном, на которой стороны обсудят торгово-экономические вопросы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай стороны планируют обсудить наиболее острые международные кризисы. Российско-китайская переговорная повестка остается максимально широкой и охватывает как вопросы двустороннего взаимодействия, так и глобальные проблемы. Лидеры двух стран затронут развитие экономических и гуманитарных связей, а также ситуацию вокруг Ирана и конфликт на Украине.

