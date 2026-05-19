В МИД РФ отметили отсутствие фундамента для переговоров с Западом

Замминистра Рябков: для переговоров России с Западом нет фундамента

Между Россией и Западом на данный момент нет приемлемого военно-политического фундамента для создания диалога по безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Главное же в том, что в настоящий момент в принципе отсутствуют условия для запуска предметного, равноправного и ориентированного на взаимоприемлемый результат стратегического диалога. <…> Для этого элементарно нет надлежащего политического и военно-политического фундамента», — сказал замминистра.

Запад и, особенно, НАТО должны прекратить конфронтационные шаги и начать учитывать коренные стратегические интересы России, чтобы достигнуть согласия, устраивающие всех. В таком случае будет возможно возвращение Москвы к плодотворному диалогу с Западом по вопросам безопасности, добавил Рябков.

До этого замглавы МИД РФ заявил о возрастании стратегических рисков «лобовой ошибки» Североатлантического альянса с Россией, а также об их катастрофических последствиях. Ситуация еще больше накаляется вследствие распространяемых в последнее время нарративов в Евросоюзе о «растущей российской угрозе».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Молдавии Майя Санду назвала Россию главной угрозой Европы. Политик призвала сохранять «давление» на Москву.

