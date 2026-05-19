В МИД РФ отметили отсутствие фундамента для переговоров с Западом

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 12 0

Чтобы достигнуть договоренностей, НАТО должно прекратить конфронтационные шаги и начать учитывать коренные стратегические интересы Москвы.

МИД России отсутствие фундамента для переговоров с Западом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Замминистра Рябков: для переговоров России с Западом нет фундамента

Между Россией и Западом на данный момент нет приемлемого военно-политического фундамента для создания диалога по безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Главное же в том, что в настоящий момент в принципе отсутствуют условия для запуска предметного, равноправного и ориентированного на взаимоприемлемый результат стратегического диалога. <…> Для этого элементарно нет надлежащего политического и военно-политического фундамента», — сказал замминистра.

Запад и, особенно, НАТО должны прекратить конфронтационные шаги и начать учитывать коренные стратегические интересы России, чтобы достигнуть согласия, устраивающие всех. В таком случае будет возможно возвращение Москвы к плодотворному диалогу с Западом по вопросам безопасности, добавил Рябков.

До этого замглавы МИД РФ заявил о возрастании стратегических рисков «лобовой ошибки» Североатлантического альянса с Россией, а также об их катастрофических последствиях. Ситуация еще больше накаляется вследствие распространяемых в последнее время нарративов в Евросоюзе о «растущей российской угрозе».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Молдавии Майя Санду назвала Россию главной угрозой Европы. Политик призвала сохранять «давление» на Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

18:45
Разрушает память: ученые назвали необратимые последствия зависимости от сладкого
18:43
«Ничего не слышала»: дочь пассажирки перевернувшегося на Байкале катера о судьбе матери
18:40
Суд продлил арест одному из обвиняемых в нападении на корреспондента «Известий»
18:35
В МИД РФ отметили отсутствие фундамента для переговоров с Западом
18:30
Старые обиды: как письмо брата разрушило его отношения с сестрой
18:25
Президент России Владимир Путин прилетел в Пекин

Сейчас читают

Куба — это не Венесуэла: кубинская авантюра для США не будет легкой прогулкой
Жгучая диета для здоровья сосудов: ученые нашли пользу в остром перце
День ландышей и пионерии: какие праздники отмечают 19 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео