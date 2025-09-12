В Тамбовской психиатрической больнице пять человек пострадали при пожаре

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 33 0

Возгорание произошло в ночь на 12 сентября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Тамбовской психиатрической больнице пострадали пять человек при пожаре. Об этом сообщил источник 5-tv.ru

По словам собеседника, инцидент произошел в ночь на 12 сентября. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что еще 49 человек были эвакуированы из здания силами медицинского персонала. После ликвидации пожара пациенты вернулись в свои палаты.

Прокуратура Тамбовской области подтвердила факт возгорания. Отмечается, что по факту пожара проводится проверка для установления обстоятельств случившегося. Рассматривается версия с поджогом палаты пациентом.

«Прокуратура Октябрьского района Тамбова контролирует установление обстоятельств пожара в лечебном учреждении, в результате которого есть пострадавшие», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в столице Непала сгорел отель в результате поджога. В ходе беспорядков митингующие поджигали множество зданий, включая дома политиков. Пожар уничтожил и дворец правительства, а также пострадал аэропорт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Театр Джеки Чана представил спектакль о кунг-фу на сцене Мариинки
10:34
Единый день голосования начался в России: о чем нужно знать
10:29
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Вани
10:23
В Тамбовской психиатрической больнице пять человек пострадали при пожаре
10:12
«Я была вынуждена»: Бузова объяснила причину отмены концерта в Ростове-на-Дону
10:10
Россиян предупредили о возможных перебоях в поставках чая и кофе

Сейчас читают

Принц Гарри неожиданно прибыл в Киев
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Александр Сытник: почему 12 сентября нужно печь пироги и нельзя мыть голову

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025