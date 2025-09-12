В Тамбовской психиатрической больнице пять человек пострадали при пожаре

В Тамбовской психиатрической больнице пострадали пять человек при пожаре. Об этом сообщил источник 5-tv.ru

По словам собеседника, инцидент произошел в ночь на 12 сентября. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что еще 49 человек были эвакуированы из здания силами медицинского персонала. После ликвидации пожара пациенты вернулись в свои палаты.

Прокуратура Тамбовской области подтвердила факт возгорания. Отмечается, что по факту пожара проводится проверка для установления обстоятельств случившегося. Рассматривается версия с поджогом палаты пациентом.

«Прокуратура Октябрьского района Тамбова контролирует установление обстоятельств пожара в лечебном учреждении, в результате которого есть пострадавшие», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в столице Непала сгорел отель в результате поджога. В ходе беспорядков митингующие поджигали множество зданий, включая дома политиков. Пожар уничтожил и дворец правительства, а также пострадал аэропорт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.