«На свадьбу я уже накопил»: Лепс высказался о браке с 19-летней возлюбленной

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Ранее артист сделал Авроре Кибе дорогой подарок — браслет с бриллиантами от известного бренда.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс признался, что на свадьбу со своей 19-летней возлюбленной Авророй Кибой он уже накопил. Этим 63-летний певец поделился с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном концерте Ларисы Долиной «В кругу друзей».

В беседе с журналистом исполнитель хита «Самый лучший день» сказал, что непременно планирует получить большую прибыль с сети ресторанов, которую запустил в начале сентября текущего года. Однако, по словам музыканта, «на тот самый день» деньги у него уже собраны.

«На свадьбу я уже накопил», — сказал Григорий Лепс.

Не так давно 19-летняя девушка певца Аврора Киба в своем личном блоге похвасталась роскошным подарком — браслетом с бриллиантами от известного бренда.

Примечательно, что до этого Григорий Лепс уже дарил возлюбленной 15 тысяч роз. Это вызвало зависть у певицы MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко) которая высказалась, что хочет такие же подарки.

Григорий Лепс познакомился с Авророй через ее родителей, с которыми он давно поддерживает дружеские отношения. Впервые в свет пара вышла год назад. Вскоре певец официально представил девушку как свою невесту и сделал ей предложение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аврора Киба вышла в свет в образе, который стоит более 600 тысяч рублей.

