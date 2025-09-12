Явка на выборах на Камчатке в первый день составила около 20%
За процессом следят в ситуационном центре Общественной палаты.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
На экстерриториальных участках в Москве к этому часу проголосовали более четырех тысяч избирателей из других городов.
А вот на Камчатке участки уже закрылись. В первый день явка составила около 20%.
За тем, как проходят выборы в регионах, следят в ситуационном центре Общественной палаты. Контроль за голосованием обеспечивают волонтеры. Они оперативно обрабатывают сообщения, которые поступают на горячую линию.
