Явка на выборах на Камчатке в первый день составила около 20%

Эфирная новость 40 0

За процессом следят в ситуационном центре Общественной палаты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На экстерриториальных участках в Москве к этому часу проголосовали более четырех тысяч избирателей из других городов.

А вот на Камчатке участки уже закрылись. В первый день явка составила около 20%.

За тем, как проходят выборы в регионах, следят в ситуационном центре Общественной палаты. Контроль за голосованием обеспечивают волонтеры. Они оперативно обрабатывают сообщения, которые поступают на горячую линию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:32
Трамп требует смертной казни: подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан
15:27
Патриарх Кирилл: мой отец крестил Путина в 1952 году
15:17
«Папа убил маму»: в США четырехлетняя девочка заявила в полицию на своего отца
15:15
«Все изменилось кардинально»: Марина Федункив о позднем материнстве
15:00
«Не хухры-мухры!» — Прохор Шаляпин назвал размер своей будущей пенсии
14:44
«Работаем!» — SHAMAN рассказал о подготовке к «Интервидению»

Сейчас читают

Центробанк снизил ключевую ставку
«Людям будет интересно»: Стас Михайлов снимет фильм о своей жизни в девяностые
ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео