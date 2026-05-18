«Был потрясен»: ФБР изучило фото загадочного существа с Тайваня

Дарья Орлова
Снимок, сделанный у высокогорного озера, снова разжег споры о существовании пришельцев.

Фото: www.globallookpress.com/ZUMAPRESS.com/ce6

В ФБР подтвердили подлинность снимка загадочного существа с Тайваня

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало подлинной фотографию загадочного существа, которую сделал житель Тайваня возле озера Цзя Мин. Об этом сообщило издание What's The Jam.

Автор снимка Чэнь Юн Цян фотографировал горные виды в районе высокогорного озера, расположенного на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря. По его словам, в момент съемки он не заметил ничего необычного.

«Чэнь спокойно фотографировал горные пейзажи и в тот момент не заметил ничего необычного, но когда он просмотрел снимки дальше по тропе, он был потрясен», — говорится в публикации.

Позже на одном из кадров мужчина обнаружил странное полупрозрачное существо, напоминающее гуманоида. Особое внимание привлекла необычная форма головы, похожая на голову богомола, а также длинные непропорциональные конечности с чем-то напоминающим перепончатые пальцы.

После появления фотографии тайваньское уфологическое сообщество более года проводило детальный анализ изображения. Специалисты изучали снимок буквально по пикселям, пытаясь найти признаки монтажа или цифровой обработки.

Как утверждается, следов подделки обнаружено не было, после чего материалы направили в ФБР для дополнительной экспертизы.

