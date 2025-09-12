Центробанк снизил ключевую ставку

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

До этого она составляла 18%.

Центробанк снизил ключевую ставку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Центробанк снизил ставку до 17%

Центральный банк (ЦБ) РФ снизил ключевую ставку до уровня 17% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В июне 2023 года ЦБ впервые за почти три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку — до 20% годовых. До этого ставка была на рекордном уровне в 21%. На этом уровне она продержалась более семи месяцев, после чего в июле регулятор снова снизил ее до 18% годовых.

При этом на текущий момент регулятор сохраняет прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам 2025-го и вернется к целевому уровню в 4% в 2026 году.

