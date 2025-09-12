«Папа убил маму»: в США четырехлетняя девочка заявила в полицию на своего отца

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Погибшая женщина скрывалась вместе с детьми от своего супруга, который неоднократно поднимал на нее руку.

«Папа убил маму»: в США четырехлетняя девочка заявила в полицию на своего отца

Фото: Reuters/Daniel Becerril

В США четырехлетняя девочка заявила в полицию на своего оцта

Четырехлетняя девочка из Портленда, штат Орегон, позвонила в службу 911, чтобы сообщить, что ее отец смертельно ранил мать. Об этом сообщает People со ссылкой на полицию Портленда. Пострадавшую женщину, Нейлианн Исам, нашли с ножевым ранением в доме, где она скрывалась вместе с детьми от предполагаемого насилия со стороны отца детей.

«Папа убил маму», — заявила девочка в разговоре с полицией.

Она назвала имя отца — Мейта Джозефа. Он был задержан позже в тот же день в соседнем Ванкувере, штат Вашингтон. По данным полиции, Джозеф также позвонил в 911 и признался, что ударил ножом «любимого человека».

Нейлианн скрывалась в доме своей тети с четырьмя детьми после того, как ушла из дома, который делила с Джозефом, в попытке убежать от домашнего насилия. Ранее Джозеф уже признавался в насилии над Исам. В полиции Портленда сообщили, что ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени и краже со взломом первой степени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

